Covid: Excellere, oltre un mln euro per promuovere settore eventi

Roma, 5 mar. (Labitalia) – Fino a fine aprile sarà on air su oltre 1320 impianti di videocomunicazione digitale (ooh tv) e schermi verticali/orizzontali presenti in tutta Italia, lo spot che promuove Excellere, il primo network che rilancia il settore eventi e che riunisce in un unico spazio digitale, aziende, operatori, professionisti, player motivati e pronti a fare squadra per consentire una ripresa efficace e in sicurezza del settore eventi.

Una campagna che punta a coinvolgere certamente tutti i professionisti del settore interessati – che nel network potranno cogliere l’opportunità di riposizionarsi sul mercato, unendo la flessibilità del web alla possibilità concreta di realizzare appuntamenti e manifestazioni in presenza e in sicurezza, ma che si rivolge anche al privato che desidera organizzare un evento e potrà trovare nella piattaforma, online dal 21 marzo, una guida esaustiva e funzionale per scegliere partner di fiducia e di eccellenza.

Oggetto della comunicazione è la chiara call to action 'sali a bordo del nostro network!', che attraverso qr code rimanda direttamente l’utente al sito www.excellerebsg.com, così da poter compilare un form e ricevere maggiori informazioni per aderire al progetto. La campagna, su mezzi atl e su tutto il circuito nazionale, sarà attiva nelle stazioni fino alla fine del mese di aprile e proseguirà in comunicazione sugli altri mezzi (tv, radio, dinamica, affissioni, digital, stampa) con il supporto di partner nazionali ed internazionali di grande eccellenza per un investimento complessivo superiore al milione di euro.

L’iscrizione alla piattaforma interattiva Excellere, il cui lancio è patrocinato dalla Regione Lazio, è offerto gratuitamente per tutto il 2021 da Bsg, l’agenzia di marketing e comunicazione che ha realizzato il progetto. "Siamo orgogliosi – spiega Roberta Ceccarelli, general manager di Bsg srl – di aver ideato il network Excellere un progetto in cui abbiamo sempre creduto, e che siamo riusciti a realizzare con successo, nonostante il difficile periodo, grazie alla nostra determinazione e alla fiducia dei nostri partner e clienti".