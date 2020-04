Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) – Monza, giovedì 9 aprile. La richiesta di aiuto scatta alle 13.12. La centrale operativa alza il telefono. All'altro capo una coppia in allarme. Lei è incinta e il parto sembra imminente. Troppo tardi per arrivare in ospedale. Alle 13.17 viene al mondo Vittoria, nata in casa ai tempi di Covid-19. "Per fortuna le buone notizie non si fanno attendere", pur nel "momento davvero difficile che stiamo vivendo", commenta l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, riferendo del lieto evento.

Durante il parto i neo genitori non erano soli, almeno virtualmente. "L'infermiera della Soreu Metropolitana ha fornito alla mamma e al papà le istruzioni su come comportarsi in attesa dell'ambulanza". Vittoria è la secondogenita della coppia.

Mamma e bimba stanno bene e sono state trasportate all'ospedale San Gerardo di Monza. "Complimenti ai genitori che sono stati bravissimi – commentano dall'Areu – Auguri a Vittoria".