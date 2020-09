Ricerca: scoperto nell'ambra spermatozoo più vecchio del mondo

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – Scoperto lo spermatozoo più vecchio del mondo. Si tratta di un campione 'nascosto' in un pezzo di ambra vecchio di 100 milioni di anni, appartenuto ad un crostaceo simile a un gambero. Ogni singola cellula è enormemente lunga, spiegano i ricercatori su 'Proceedings of the Royal Society B: Biolical Sciences'.

Questo sperma 'gigante' – molte volte più grande di quello umano – proviene, oltretutto, da un crostaceo più piccolo di un seme di papavero.