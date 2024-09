Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: "Riacceso l'amore tra loro"

Nel debutto del suo programma “Questione di Stile”, Elisabetta Gregoraci ha accolto come ospite Flavio Briatore, suo ex consorte. Un’intervista carica di ironia e punte di sarcasmo. Non solo ciò, ieri sera Dagospia ha alimentato le voci di un possibile riaccendersi della passione tra l’industriale e Gregoraci. “Sembra che Flavio Briatore sia riuscito a conquistare di nuovo il cuore dell’ex moglie, Elisabetta Gregoraci. Nei passati anni, lui ha flirtato parecchio per far ingelosire la madre di suo figlio. Così, lei ha cercato conforto nelle braccia dell’industriale Giulio Fratini. Ora, sembra che la coppia stia avvicinandosi di nuovo. Ci chiediamo cosa sarà accaduto a Giulio. Ah, chi lo sa…” Si deduce quindi che Elisabetta ha terminato la sua relazione con Giulio? Va tutto bene, cara Ely?

In un’intervista recente, Flavio Briatore ha condiviso i suoi pensieri con Elisabetta Gregoraci. “Cos’è lo stile? È il modo in cui una persona si proietta, come cammina, arrampica o scia. È l’espressione della tua personalità, piaccia o no. Ciò che mi ha colpito di te? Sei stata la prima italiana con cui ho avuto un flirt dopo un lungo periodo lontano dall’Italia. Pensavo fosse la tipica ragazza che resta a casa e cucina. In realtà, sembra che non sai nemmeno dov’è la cucina e neanche stai a casa, quindi c’è stato un grosso malinteso su quello che pensavo fossi. Pensavo: ‘Finalmente una che non fa la modella, non fa l’attrice, una bella ragazza del sud che ama la sua famiglia’. Purtroppo, alla fine, non è andata così. Quando ho pensato di sposarti? Non lo so, non c’è un momento preciso”.

Ho capito che eri la persona giusta per me quando ti ho fatto la proposta di matrimonio e hai risposto sì, quando ho sentito la felicità inondarmi. Non era la mia prima esperienza matrimoniale, ma è indubbiamente la più significativa. Ti ricordi il mio primo messaggio per te? Ti ho detto “sei unica, rimani sempre così”, ma poi sei cambiata.