Una donna di 48 anni è sospettata di aver ucciso i due ex mariti nello stesso giorno in Florida. Gli investigatori stanno seguendo una pista precisa per chiarire il movente.

Una donna 48enne della Florida è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso nello stesso giorno entrambi i suoi ex mariti. Gli omicidi, avvenuti in due diverse contee, sembrano collegati a contese legali e familiari.

Duplice omicidio in Florida: arrestata una donna di 48 anni

Una donna della Florida, Susan Erica Avalon, 48 anni, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso entrambi i suoi ex mariti nello stesso giorno, in due diverse contee dello Stato.

Secondo le autorità, Avalon ha colpito il primo ex marito nella contea di Manatee, dove viveva, e poco dopo si è recata a Tampa per raggiungere il secondo.

La polizia l’ha fermata inizialmente con l’accusa di omicidio di secondo grado, ma gli inquirenti stanno valutando il passaggio a omicidio di primo grado con possibile pena capitale. Le vittime sarebbero state coinvolte con Avalon in contese legali per la custodia dei cinque figli che la donna aveva avuto con loro.

Choc in Florida: 48enne saluta il fidanzato, va a casa dei due ex mariti e li uccide

Mercoledì scorso, la polizia ha risposto a una segnalazione di sparatoria in casa del primo ex marito di Avalon, un uomo di 54 anni. L’uomo, colpito due volte all’addome, è deceduto in ospedale, indicando la ex moglie come possibile responsabile. Gli agenti avrebbero rintracciato Avalon mentre cercava di pulire il suo veicolo.

Come riportato dal New York Post, interrogata, la donna avrebbe risposto con un inquietante “Quale dei due?” quando le è stato chiesto del marito. Poco dopo, le autorità hanno scoperto il secondo ex marito morto nella sua abitazione di Tampa, colpito con la stessa arma. La porta sul retro avrebbe mostrato segni di effrazione, suggerendo un ingresso forzato.

Le indagini sulla donna avrebbero evidenziato precedenti legali, inclusi casi di abuso sui minori, oltre a dispute economiche tra lei e gli ex legate alla custodia dei figli.