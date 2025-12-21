Una maxi operazione di polizia in Florida ha portato al ritrovamento di 43 bambini scomparsi da mesi, tra cui una bimba di appena un anno. L’azione, chiamata Northern Lights, ha coinvolto forze dell’ordine, servizi sociali e medici, garantendo il recupero dei minori in pericolo e la loro messa in sicurezza.

Un’operazione senza precedenti in Florida

L’operazione, denominata Northern Lights, è stata definita “l’intervento di recupero di minori scomparsi di maggior successo mai condotta nella Florida settentrionale” da Greg Leljedal, agente di polizia giudiziaria facente funzioni per il distretto settentrionale della Florida.

“Grazie all’instancabile dedizione degli agenti e dei nostri partner, 43 bambini in pericolo potranno ora tornare a casa sani e salvi per le vacanze”, ha aggiunto a Action News Jax.

Ritrovati 43 bambini scomparsi da mesi: gli indizi, l’operazione storica ed il maxi-blitz

Northern Lights non si è limitata al semplice ritrovamento dei minori: la task force, composta da agenzie federali, statali e locali, insieme a servizi sociali, medici e organizzazioni non governative, ha garantito assistenza medica, supporto psicologico e collocamenti sicuri. L’obiettivo principale era triplice: recuperare i minori in condizioni critiche, fornire loro servizi essenziali e scoraggiare attività criminali legate allo sfruttamento di bambini vulnerabili.

I ragazzi ritrovati, con un’età compresa tra 1 e 17 anni, erano scomparsi non solo in Florida, ma anche in Tennessee, Mississippi e Louisiana. Nove persone sono state arrestate per aver violato decisioni di custodia o affidamento.