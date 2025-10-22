Gli inquirenti ascolteranno, nelle prossime settimane, tutti e 36 gli attivisti italiani che hanno preso parte alla missione umanitaria.

La Procura quindi procede per i reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio nelle indagini avviate dopo gli esposti presentati dal team legale della delegazione italiana che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla.

Come detto, la Procura di Roma ha aperto una indagine per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio. Nelle prossime settimane gli inquirenti, che procedono contro ignoti, ascolteranno tutti e 36 gli attivisti italiani che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla per portare aiuti umanitari a Gaza nella guerra contro Israele. Lo scopo è approfondire quanto accaduto, nelle denunce infatti si sono ipotizzati i reati di tentato omicidio e tortura.