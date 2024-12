Fondazione Open: Renzi, 'M5s e FdI responsabili politicamente'**

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Sono due i partiti responsabili politicamente del massacro alla mia famiglia, M5s e FdI. Giorgia Meloni si deve vergognare di come ha gestito le indagini sulla mia famiglia, da come le ha sfruttate, hanno aggredito la mia famiglia. Che la Meloni faccia la splendida g...

Roma, 19 dic (Adnkronos) – "Sono due i partiti responsabili politicamente del massacro alla mia famiglia, M5s e FdI. Giorgia Meloni si deve vergognare di come ha gestito le indagini sulla mia famiglia, da come le ha sfruttate, hanno aggredito la mia famiglia. Che la Meloni faccia la splendida garantista, no". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà su Fondazione Open.