Francesco Tacente e la sua visione per Taranto

Francesco Tacente, 42enne presidente del Consorzio trasporti pubblici di Taranto, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco della città, proponendo una ‘larga coalizione’ che include diverse liste civiche, Riformisti-Psi e la Lega. Le elezioni si svolgeranno il 25 e 26 maggio, e Tacente si presenta come un candidato che intende portare stabilità e buon governo a Taranto, raccogliendo l’invito di cittadini, giovani e donne.

Un contesto politico complesso

Attualmente, Taranto è sotto la gestione della commissaria prefettizia Giuliana Perrotta, dopo le dimissioni di 19 consiglieri che hanno portato alla fine anticipata del secondo mandato del sindaco Rinaldo Melucci. Tacente sottolinea che, a differenza del passato, la città non si trova a fronteggiare un dissesto finanziario devastante, ma deve invece scegliere i leader più capaci per affrontare le sfide future. La sua candidatura si distingue per l’intento di evitare gli errori del passato e di costruire un’amministrazione solida e competente.

Le alleanze e il programma in fase di definizione

Il candidato ha già avviato un dialogo con le numerose liste che lo supportano, lavorando attivamente per definire un programma che risponda alle esigenze della comunità. Tacente ha affermato che queste forze politiche stanno collaborando sin dal giorno successivo allo scioglimento del Consiglio comunale, dimostrando un impegno concreto verso un progetto di governo condiviso. La sua proposta si basa su un’alleanza ampia, capace di unire diverse sensibilità politiche per il bene della città.

La competizione elettorale

La corsa per la carica di sindaco di Taranto si fa sempre più intensa, con altre candidature già ufficializzate, tra cui Piero Bitetti per il centrosinistra, Annagrazia Angolano per il M5s, Mirko Di Bello per la coalizione Adesso e Alfonso Alfano per una lista civica. Anche Antonello De Gennaro e Mario Cito hanno annunciato la loro candidatura attraverso i social media. In questo contesto, Tacente si propone come un candidato in grado di attrarre consensi e di costruire un’alleanza vincente, puntando su un programma che possa rispondere alle sfide attuali della città.