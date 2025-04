Il lutto cittadino proclamato dal sindaco

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino per il 6 aprile, in occasione del 16/o anniversario del devastante terremoto che colpì la città nel 2009. Questa decisione è stata presa per onorare la memoria delle vittime e per esprimere solidarietà alle famiglie che hanno subito la perdita dei propri cari. L’ordinanza firmata dal sindaco sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria collettiva e di promuovere iniziative di riflessione e partecipazione.

Iniziative di commemorazione e partecipazione

In concomitanza con il lutto cittadino, l’ente locale ha collaborato con le associazioni dei familiari delle vittime per organizzare un programma di eventi commemorativi. Questi eventi includeranno momenti di riflessione, commemorazione e omaggio alle vittime del sisma. Tra le disposizioni previste, vi è l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e listate a lutto sugli edifici pubblici, per simboleggiare il dolore e la solidarietà della comunità.

Invito alla partecipazione della comunità

Il sindaco ha invitato tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive a partecipare attivamente alle iniziative commemorative. È stato suggerito di illuminare i balconi e le finestre delle abitazioni nella notte tra il 5 e il 6 aprile, come segno di partecipazione e ricordo. Inoltre, le attività commerciali e artigianali sono invitate a sospendere le loro operazioni la mattina del 6 aprile fino alle 11, per rispettare il carattere luttuoso della giornata. Questa iniziativa mira a creare un momento di unità e riflessione collettiva, sottolineando l’importanza della memoria e della solidarietà in un momento così significativo per la comunità aquilana.