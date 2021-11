(Adnkronos) – (Adnkronos) – "L’importante, in questi casi, è non permettere a nessuno di toglierti il sorriso. Intendiamoci: l’amarezza potete immaginarla. La sofferenza di chi mi sta vicino anche. Ma io quando sono sotto attacco, paradossalmente, reagisco meglio che nei momenti in cui va tutto bene.

Vogliono processarci perché abbiamo fatto politica? Bene, faremo politica ancora di più. A cominciare dalla Leopolda. E andremo in tribunale per chiedere giustizia", conclude Renzi.