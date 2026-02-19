Fondo per Gaza e missione di stabilizzazione: gli annunci al primo Board of Peace di Trump

Al Board of Peace di Washington nove nazioni hanno promesso fondi per la ricostruzione di Gaza e alcuni Paesi offriranno truppe per una forza internazionale, mentre gli osservatori chiedono soluzioni concrete

Board of Peace ha tenuto il suo primo incontro a Washington. Il presidente Donald trump ha annunciato impegni per la ricostruzione della Striscia di Gaza e la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione. La riunione ha informato che nove Paesi hanno versato un acconto per un fondo destinato alla ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno confermato un contributo finanziario significativo al progetto complessivo.

Le promesse economiche e il quadro finanziario

Gli Stati Uniti hanno confermato un contributo finanziario significativo al progetto complessivo. A margine della sessione, una coalizione di Paesi ha stanziato una prima tranche per il fondo di ricostruzione.

La coalizione include Kazakhstan, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan e Kuwait. L’annuncio non ha fornito dettagli sull’utilizzo specifico dei capitali. Le autorità hanno dichiarato che ogni somma dovrà essere trasformata in investimenti mirati alla stabilità e alla rinascita della regione.

La scala del bisogno

Le autorità hanno indicato che ogni somma dovrà essere trasformata in investimenti mirati alla stabilità e alla rinascita della regione. Tuttavia, gli impegni annunciati coprono solo una frazione del fabbisogno complessivo.

Stime indipendenti parlano di decine di miliardi di euro necessari per riparare infrastrutture, ripristinare servizi essenziali e ricostruire abitazioni. Per valutazioni tecniche, si tratta di interventi su reti idriche, elettriche e ospedaliere che richiedono programmazione pluriennale.

Per molti osservatori internazionali la cifra offerta finora rappresenta un primo passo ma non affronta l’entità delle necessità sul terreno. Il rischio indicato dagli esperti è che fondi insufficienti ritardino la stabilità e ostacolino la ripresa a lungo termine.

La forza di stabilizzazione: chi partecipa e quali obiettivi

Diversi Paesi hanno dichiarato la disponibilità a inviare contingenti per una forza internazionale destinata a operare nella Striscia di Gaza. L’operazione è concepita per sostenere la stabilità post-conflitto, formare forze di sicurezza locali e facilitare il ritorno dei servizi essenziali.

Secondo il piano operativo, la missione dovrebbe dispiegarsi da Rafah, città sotto controllo israeliano, e prevedere la creazione di un corpo di polizia locale, incaricato di garantire ordine e sicurezza nei centri urbani. Il comando sarà affidato a un generale statunitense, con un vice di nazionalità indonesiana.

Tra i contributi annunciati figurano offerte di truppe e supporto logistico da parte di vari Stati. La componente civile includerà programmi di formazione, assistenza alla ricostruzione e coordinamento con le organizzazioni umanitarie presenti nella regione.

Il rischio indicato dagli esperti, già segnalato in precedenza, è che fondi insufficienti e ritardi nei contributi compromettano l’efficacia dell’intervento e la rapidità della ripresa a lungo termine. Le autorità coinvolte mantengono contatti multilaterali per definire i dettagli operativi e i meccanismi di finanziamento.

Obiettivi operativi e numeri

In proseguimento dei contatti multilaterali, la roadmap prevede la formazione di circa 12.000 agenti di polizia. La capacità complessiva stimata comprende fino a 20.000 militari impiegabili per fasi successive dell’operazione.

L’Indonesia ha manifestato la disponibilità a inviare fino a 8.000 soldati per sostenere l’iniziativa, sottolineando la necessità che la missione produca risultati effettivi per garantire pace e stabilità a lungo termine. Le autorità hanno indicato che il dispiegamento sarà condizionato alla definizione di mandati chiari e meccanismi di supporto logistico.

Reazioni, critiche e il ruolo delle parti coinvolte

Le reazioni sul fronte palestinese sono state cautamente critiche. Rappresentanti locali e osservatori insistono affinché le promesse si traducano in azioni concrete e non rimangano dichiarazioni formali.

Fonti sul posto segnalano timori legati a ritardi e inefficienze riscontrate in analoghe iniziative internazionali del passato. In particolare, si evidenzia il rischio che progetti essenziali per la governance locale e la ricostruzione restino incompleti senza meccanismi di monitoraggio indipendenti.

Dal punto di vista operativo, le parti coinvolte hanno posto l’accento sulla necessità di procedure trasparenti per la selezione dei contingenti, la responsabilità in caso di violazioni e la supervisione internazionale. Si attende ora la definizione del calendario operativo e dei meccanismi di finanziamento per passare dalle intenzioni agli impegni sul terreno.

Si attende ora la definizione del calendario operativo e dei meccanismi di finanziamento per passare dalle intenzioni agli impegni sul terreno. Un portavoce di Hamas ha dichiarato che qualsiasi forza esterna dovrà avere come compito primario la verifica del rispetto del cessate il fuoco e l’impedimento di nuovi attacchi.

Il medesimo portavoce ha specificato che eventuali discussioni sul scioglimento degli arsenali potranno svolgersi solo in condizioni che garantiscano sicurezza e rispetto reciproco. La riluttanza del gruppo a consegnare le armi è attribuita, secondo la stessa fonte, alla prosecuzione delle operazioni militari israeliane.

Composizione del Board e partecipazione internazionale

Board of Peace è stato concepito come piattaforma multilaterale per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza. La sua composizione ha suscitato critiche per l’inclusione di delegati israeliani senza controparti palestinesi, elemento ritenuto da alcuni osservatori un deficit di legittimità. Alla riunione hanno partecipato oltre 40 Paesi e la Unione Europea con delegati ufficiali. Germania, Italia, Norvegia, Svizzera e Regno Unito hanno presenziato in qualità di osservatori, senza aderire formalmente al Board.

L’assemblea ha segnato l’avvio di impegni dichiarati su finanziamenti e contributi di personale per la sicurezza. Restano tuttavia significative incognite sui tempi e sulle modalità di impiego dei fondi e sulla capacità dell’iniziativa di tradursi in risultati tangibili sul terreno. Per molte comunità palestinesi il criterio decisivo sarà la realizzazione concreta dei progetti promessi. Si attende ora la definizione del calendario operativo e dei meccanismi di finanziamento per trasformare le intenzioni in interventi verificabili.