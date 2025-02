Donald Trump attacca l'Europa per il suo approccio alla guerra in Ucraina, sostenendo che non è riuscita a raggiungere la pace.

In un post su Truth, il presidente americano Donald Trump ha sottolineato che l’Europa ha investito meno degli Stati Uniti in una guerra che la riguarda direttamente, lanciando un attacco deciso all’UE senza risparmiare critiche a Volodymyr Zelensky.

Donald Trump contro l’UE e Volodymyr Zelensky

“Ha fallito, non è riuscita ad ottenere la pace”.

Da un lato, Trump critica l’Europa, ma dall’altro si scaglia anche contro l’Ucraina. Il presidente si è dichiarato deluso per le proteste di Volodymyr Zelensky riguardo alla sua esclusione dai colloqui con la Russia, affermando di aver sentito che l’Ucraina era arrabbiata per non avere un posto al tavolo dei negoziati.

Donald Trump ha attaccato Volodymyr Zelensky, definendolo un “dittatore mai eletto” e un “comico mediocre“, accusandolo di essere riuscito a ottenere centinaia di miliardi di dollari dagli Stati Uniti per una guerra che, secondo Trump, non avrebbe mai vinto.

“Il popolo ucraino e il presidente Zelensky si sono rifiutati di cedere alle pressioni di Putin. Nessuno può costringere l’Ucraina ad arrendersi“. Lo ha scritto su X il ministro degli esteri Andrii Sybiha.

Accordo di pace solo con la partecipazione di Kiev e UE

“Finora i russi non hanno voluto la pace. Vogliono solo ottenere tutto quello che avevano previsto. Hanno invaso il Paese, hanno preso la terra e vogliono anche qualcosa in più. Quindi, è chiaro che per far funzionare qualsiasi tipo di pace, è necessario che l’Ucraina e l’Europa siano a bordo. Non c’è nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina e nulla sull’Europa può essere concordato senza la partecipazione dell’Europa”

L’Alto Rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, lo ha dichiarato durante una conferenza stampa a Città del Capo.