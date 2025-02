Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che a Monaco si terranno dei colloqui tra alti funzionari di Russia, Ucraina e Stati Uniti. Tuttavia, la presidenza ucraina ha subito smentito, affermando che non sono in programma incontri con rappresentanti russi nell’ambito della Conferenza per la sicurezza.

Trump parla di colloqui tra USA, Russia e Ucraina, ma da Kiev arriva la smentita

“Oggi c’è un incontro a Monaco e la prossima settimana un incontro in Arabia Saudita, non con me o il presidente Putin, ma con alti funzionari. E anche l’Ucraina vi parteciperà”.

Dopo che Kiev ha smentito i colloqui previsti oggi a Monaco, Trump ha rilanciato annunciando un vertice tra Stati Uniti, Russia e Ucraina in Arabia Saudita la prossima settimana.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce che Kiev non prenderà parte a negoziati sull’Ucraina senza la sua diretta partecipazione. Il leader ucraino ha espresso questa posizione durante una visita alla centrale nucleare di Khmelnytskyi, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda.

“Come paese indipendente, semplicemente non saremo in grado di accettare alcun accordo senza di noi. Lo sto dicendo molto chiaramente ai nostri partner. Qualsiasi negoziato bilaterale sull’Ucraina, non sto parlando di altri argomenti, qui sono liberi, non accetteremo alcun negoziato bilaterale sull’Ucraina senza di noi“.

Trump insiste: Putin vuole la fine della guerra

Donald Trump ha dichiarato di essere convinto che Vladimir Putin desideri una soluzione pacifica al conflitto con l’Ucraina. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha auspicato che la Russia possa tornare a far parte del G7, sostenendo che la sua inclusione sarebbe vantaggiosa per la comunità internazionale. La dichiarazione è stata rilasciata ai giornalisti durante un incontro nello Studio Ovale.