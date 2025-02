Donald Trump potrebbe essere l’elemento chiave per far cessare la guerra Russia-Ucraina, il presidente americano aveva dichiarato in campagna elettorale ma anche dopo essersi insediato alla Casa Bianca che avrebbe fatto il massimo per far cessare lo scontro a fuoco. I primi passi sembrano essere stati avviati.

Trump a colloquio con Putin per cercare la pace

Donald Trump ha telefonato a Vladimir Putin nelle scorse ore, questo episodio è già di per sé significativo perché come scritto da “Il Post” un colloquio tra il Presidente Usa e Putin non avveniva dal 12 febbraio 2022 ovvero prima dell’inizio della guerra ed in quel caso vi era in carica Joe Biden.

Peskov, portavoce del numero uno russo ha poi confermato l’avvenuta telefonata tra i due leader, Trump ha poi dettagliato la conversazione sul suo social Truth. Un passaggio ha colpito – riportato da “Il Post” – “entrambi hanno confermato di voler fermare i milioni di morti nella guerra tra Russia e Ucraina“.

Il Tycoon ha poi chiamato il leader ucraino Zelensky che non ha spiegato come possano avvenire i negoziati con la Russia, tuttavia ne parlerà a breve ad un evento che si terrà nel fine settimana a Monaco con Vance e Rubio.

Incontro Trump-Putin possibile in Arabia Saudita

Oltre alla telefonata è emersa la possibilità di un effettivo incontro tra Trump e Putin. La Russia ha invitato il leader USA a Mosca ma al momento dalla Casa Bianca vi è solo silenzio.

Un territorio “comune” ad entrambi è l’Arabia Saudita dove entrambe le nazioni hanno accordi commerciali. In quel contesto potrebbero vedersi e discutere dei negoziati uno fronte all’altro.