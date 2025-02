Trump, possibile incontro con Putin entro la fine di febbraio: “Sì alle truppe di pace Ue a Kiev”

Durante una lunga conferenza stampa per la firma di nuovi ordini esecutivi da Mar-a-Lago, il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che i colloqui in Arabia Saudita con Mosca sono stati positivi e ha indicato che è probabile un incontro con Vladimir Putin entro la fine del mese.

“Sono più fiducioso di prima”, ha dichiarato il presidente americano dopo che gli emissari di Stati Uniti e Russia, Marco Rubio e Serghei Lavrov, hanno avviato a Riad un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali, mirato alla “pace” in Ucraina e a future intese economiche e politiche.

Nel frattempo, il vertice è stato criticato da Volodymyr Zelensky, che ha denunciato l’esclusione di Kiev. Zelensky ha chiesto “colloqui equi” con Ue, Regno Unito e Turchia, quest’ultima pronta a ospitare i futuri negoziati di pace, prima di rinviare la visita a Riad al 10 marzo.

“Ho sentito che sono arrabbiati per non avere un posto al tavolo dei negoziati. Ce lo hanno avuto per tre anni…. Allora non avrebbero dovuto iniziare la guerra“, ha dichiarato Trump alla stampa.