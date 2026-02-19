Piano di stabilizzazione a Gaza: truppe, polizia e ruolo di Indonesia

Il generale Jasper Jeffers guiderà la nuova forza internazionale in Gaza con un primo dispiegamento a Rafah, l'Indonesia come vicecomando e l'obiettivo a lungo termine di 20.000 soldati e 12.000 poliziotti

Il maggiore generale Jasper Jeffers ha annunciato il comando della nuova Forza internazionale di stabilizzazione (ISF) per la Striscia di Gaza, con una tabella di marcia che parte da Rafah e mira a una presenza multinazionale significativa. L’ordine di dispiegamento comprende nazioni partecipanti, obiettivi numerici per le unità militari e la costituzione di una forza di polizia transitoria, secondo quanto reso noto dal comando.

Il piano prevede una combinazione di brigate straniere e unità addestrative incaricate della ricostituzione dell’ordine pubblico. Tra gli elementi centrali figurano la definizione dei settori operativi, l’allocazione delle truppe e la formazione della polizia locale sotto il coordinamento di organismi internazionali e delle nazioni coinvolte.

Composizione e contributi delle nazioni partecipanti

Il comando ha confermato i primi invii di contingenti da parte di diversi paesi, integrando le decisioni operative già delineate. Tra le nazioni indicate figurano Indonesia, Marocco, Kazakhstan, Kosovo e Albania. L’impegno include la fornitura di truppe e il coordinamento logistico con le altre delegazioni.

Ruolo chiave dell’Indonesia

L’Indonesia ha dichiarato la disponibilità a mettere a disposizione fino a 8.000 soldati e ad assumere la carica di vicecomandante dell’ISF. Tale scelta conferisce al paese un ruolo operativo e di leadership nella gestione quotidiana delle attività sul terreno. Dal punto di vista operativo, la posizione faciliterà la coordinazione delle truppe, l’allocazione delle risorse e l’interoperabilità con il comando statunitense e le altre forze partecipanti.

Strategia di dispiegamento: settori e tempi

La pianificazione prevede la suddivisione della Striscia in cinque settori, ciascuno assegnato a una brigata della ISF. La fase iniziale privilegerà il settore di Rafah come area di primo impiego, con il contestuale avvio dei programmi di formazione per le forze di polizia locali.

Il piano indica un’estensione progressiva della presenza, settore dopo settore, fino al raggiungimento di una copertura stabile dell’intero territorio. Il modello operativo combina controllo del territorio, garanzia della sicurezza per la popolazione e sviluppo delle capacità istituzionali locali.

Sono previsti cicli di addestramento e verifiche operative per misurare l'efficacia prima di procedere al settore successivo.

Obiettivi numerici: personale militare e di polizia

Il comando ha indicato un traguardo quantitativo chiaro: raggiungere una forza complessiva di 20.000 soldati per l'ISF e istituire una forza di polizia transitoria composta da circa 12.000 agenti. Questi parametri mirano a garantire la sicurezza immediata e a sostenere la transizione verso strutture di controllo locale più autonome.

Formazione della polizia e collaborazione regionale

Accanto al contributo militare, due paesi della regione, Egitto e Giordania, si sono impegnati a fornire programmi di addestramento per la futura polizia transitoria. L’approccio formativo mira a trasferire competenze tecniche e procedure operative, con moduli su comando e controllo, gestione dell’ordine pubblico e tutela dei diritti civili. La formazione sarà integrata nelle istituzioni locali sotto la supervisione della Commissione nazionale prevista per la transizione, che effettuerà monitoraggi e verifiche operative.

Il processo di selezione per la nuova polizia ha già suscitato attenzione: rappresentanti internazionali hanno riferito che circa 2.000 candidati si sono registrati per aderire alla forza di polizia transitoria, segnalando una partecipazione locale al ripristino dell'ordine civico. La selezione prosegue sotto la supervisione della Commissione nazionale, che effettuerà monitoraggi e verifiche operative.

Coordinamento e prospettive

Il comando dell'ISF prevede meccanismi di coordinamento multilivello tra il quartier generale del contingente, le forze contributrici e gli enti regionali preposti alla sicurezza e alla formazione. L'obiettivo è bilanciare l'azione militare con iniziative civili per favorire il ripristino dei servizi pubblici essenziali e garantire stabilità a lungo termine. I cicli di addestramento e le verifiche operative rimangono strumenti chiave per misurare l'efficacia dell'intervento e orientare le fasi successive della transizione.

A seguito delle verifiche operative, la composizione internazionale e l’impegno di diversi Paesi mirano a creare un fronte multilaterale in grado di ridurre le tensioni e sostenere la ricostruzione nella fase di transizione a Gaza. L’insieme delle misure delineate intende fornire garanzie per la sicurezza immediata e per la sostenibilità delle istituzioni locali nel tempo, secondo quanto riferito dai rappresentanti coinvolti.

La nuova iniziativa combina forze militari e programmi di formazione della polizia, con un dispiegamento graduale che prende avvio da Rafah e obiettivi numerici esplicitati: 20.000 soldati e 12.000 agenti. La partecipazione di Indonesia, Marocco, Kazakhstan, Kosovo e Albania, insieme al supporto formativo di Egitto e Giordania, definisce un quadro operativo multilaterale pensato per affrontare la transizione.