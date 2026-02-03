Fontana di Trevi: Introduzione del Biglietto d'Ingresso a Pagamento e Novità Imperdibili

La Fontana di Trevi ha introdotto un biglietto d'ingresso per ottimizzare l'esperienza dei visitatori, garantendo un flusso più organizzato e una visita più piacevole.

La storica Fontana di Trevi, simbolo iconico di Roma, ha recentemente introdotto una nuova politica di accesso con un biglietto d’ingresso a pagamento. Questa misura, attiva dalle 9 del 2 febbraio, mira a gestire e regolare il flusso di turisti, rendendo la visita più organizzata e piacevole.

Dettagli sul nuovo sistema di accesso

Il Comune di Roma ha comunicato che, dalle 9 alle 21, sono state registrate circa 6.406 presenze nel catino della Fontana.

Di queste, solo 86 erano residenti nella capitale. L’introduzione del biglietto da 2 euro per i non residenti ha suscitato reazioni contrastanti tra i visitatori. Il Codacons ha definito la misura un flop, evidenziando come il numero di visitatori sia stato ben al di sotto delle attese.

Le opinioni dei turisti

Molti turisti hanno espresso scetticismo verso questa nuova tassa, percepita da alcuni come un modo per monetizzare un patrimonio storico e culturale. Tuttavia, c’è chi ritiene che, se questo contribuirà a garantire maggiore ordine e sicurezza, il costo del biglietto sia accettabile. Marco Montalto, un visitatore sardo, ha dichiarato che “due euro sono una cifra irrisoria rispetto alla bellezza della fontana”.

Preparativi e misure di sicurezza

Il Campidoglio ha pianificato un sistema di accoglienza che prevede corsie di ingresso e la presenza di steward per garantire un flusso ordinato di visitatori. Sono previsti circa 26 operatori per turno, di cui 5 dedicati alla biglietteria e 21 per supervisionare l’esterno. Questo sistema dovrebbe consentire di accogliere oltre 5.000 persone al giorno, migliorando l’esperienza di visita a uno dei monumenti più celebri d’Italia.

Impatto sui commercianti locali

I negozianti della zona, pur essendo preoccupati per i potenziali cambiamenti nel flusso di visitatori, si mostrano generalmente ottimisti. Alessandra, proprietaria di un bistrot, ha dichiarato che non si sono registrati cali evidenti durante il periodo di sperimentazione. Tuttavia, alcuni commercianti, come Mary Astrologo, temono che le nuove misure possano influenzare negativamente le loro attività, poiché potrebbero ridurre il passaggio di auto e visitatori.

Prospettive future

Nonostante le critiche iniziali, l’amministrazione comunale prevede che il nuovo sistema di biglietteria possa generare introiti annuali di circa 6,5 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati alla manutenzione e conservazione della fontana, che da secoli attira milioni di visitatori da tutto il mondo. L’implementazione di un accesso a pagamento per i monumenti storici sta diventando sempre più comune, con l’obiettivo di affrontare il problema dell’overtourism e preservare il patrimonio culturale italiano.