Food: a Napoli in piazza Municipio dal 6 al 10 settembre la settima edizione di 'Bufala fest'

Napoli, 18 ago. (Labitalia) – Cinque giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura, a Napoli, nella bellissima Piazza Municipio, oggetto di un recente e suggestivo restyling urbanistico, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà 'Bufala Fest – non solo mozzarella', la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, che dal 6 al 10 settembre 2023 offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

Bufala Fest 2023 prevede un ampio cartellone con iniziative dedicate alle famiglie, gli show cooking dei grandi chef nell'Arena del Gusto e diversi talk tematici dedicati all'agrifood tech nell'area 'Il Giardino delle Idee' con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Forte del successo della scorsa edizione, anche quest'anno si rinnova la partnership con la scuola di cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village.

Tutti i dettagli della VII edizione di 'Bufala Fest – non solo mozzarella' saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma lunedì 4 settembre 2023, nel porto di Napoli, a bordo della MSC World Europa, la nave fiore all’occhiello di MSC Crociere, partner di Bufala Fest. Considerata tra le navi più sostenibili al mondo, MSC World Europa è la prima nave della World Class, con 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000mq di spazi comuni. La nave offre un vero e proprio mondo di esperienze diverse, andando oltre i confini di ciò che è possibile fare oggi a bordo e stabilendo un nuovo standard per l'industria delle crociere, in termini di design e tecnologie.

'Bufala Fest – non solo mozzarella' è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il consorzio di tutela della mozzarella di bufala Campana DOP ed il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli; del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca – Feamp; dell'università degli studi "Federico II" di Napoli, dell'università degli studi di Salerno con il Dipartimento di Farmacia e con l'osservatorio sui parchi e sulle aree protette del Mezzogiorno.