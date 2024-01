Food: all'Hotel Villa Fiesole arriva lo chef Antonello Sardi

Roma, 23 gen. (Adnkronos/Labitalia) – All’Hotel Villa Fiesole, boutique hotel di charme nel borgo toscano di Fiesole, che fa parte del gruppo alberghiero FH55 Hotels, arriva un nuovo chef: Antonello Sardi, da gennaio alla guida del ristorante panoramico 'Serrae di Villa Fiesole'. Chef fiorentino autodidatta, classe 1980, formatosi in cucine fiorentine e toscane, mostra le sue origini anche nei suoi piatti. In passato si è fatto conoscere per legame viscerale con la natura, conoscenza del territorio e materie prime locali, ingredienti autoprodotti, tanto da aver raggiunto anche una stella per la sostenibilità dalla Guida Michelin. Ma Antonello Sardi ha conquistato la stella Michelin già tre volte nella sua carriera. Nelle sue esperienze lavorative ha portato sempre in tavola creatività, raffinatezza, innovazione e attenzione ai dettagli.

"La firma del rinomato chef stellato Antonello Sardi al Ristorante 'Serrae di Villa Fiesole' è un passo significativo nel nostro impegno costante per offrire un'esperienza gastronomica di alto livello presso le strutture del Gruppo FH55 Hotels. La sua maestria, creatività e passione nell'arte della cucina si integrano perfettamente con la nostra visione di eccellenza. Siamo entusiasti di accogliere l’abile chef nel nostro team e di elevare ulteriormente il prestigio della ristorazione del nostro hotel, offrendo ai nostri ospiti un viaggio gastronomico indimenticabile", afferma Claudio Catani, vicepresident Operations del Gruppo FH55 Hotels.

Il curriculum di Antonello Sardi evidenzia anche la gestione delle scorte, la formazione e la supervisione del personale di cucina, la creazione di menù esclusivi e l'attenta selezione dei fornitori per assicurare la massima qualità degli ingredienti. Inoltre, lo chef vanta un'esperienza nel settore dell’enogastronomia, evidenziata da significative pietre miliari nella sua carriera. "Sono entusiasta di partire con questa nuova avventura che rappresenta per me un'opportunità straordinaria di condividere la mia passione per la cucina e creare esperienze gastronomiche indimenticabili per tutti gli ospiti. Non vedo l'ora di portare avanti la mia visione e continuare ad esprimere la mia dedizione nel mondo della gastronomia e di trasformare ogni piatto in un'opera d'arte per soddisfare i palati più raffinati", dichiara lo chef Antonello Sardi.