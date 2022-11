Formazione: edulia Treccani scuola, piattaforma edutech per corsi on line docenti

Formazione: edulia Treccani scuola, piattaforma edutech per corsi on line doc...

Roma, 23 nov.

(Labitalia) – È online la prima piattaforma edutech ad abbonamento rivolta ai docenti italiani che offre una formazione certificata e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione. A lanciare l’iniziativa è edulia Treccani scuola, il nuovo marchio dell’Istituto dell’enciclopedia italiana che sviluppa strumenti e attività rivolti al mondo scolastico. Sul portale corsi-scuola.edulia.it sono già attivi oltre 40 corsi, che supereranno quota 60 per dicembre e 200 entro un anno, tutti fruibili in modalità asincrona e a breve anche tramite app, per un’esperienza sempre accessibile, flessibile e intuitiva, con gamification e interazioni.

Edulia Treccani scuola presenta un’offerta di contenuti modulari di alto livello garantiti dall’autorevolezza del sapere dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e tenuti da docenti universitari, studiosi ed esponenti del mondo della formazione e della cultura. Un ricco palinsesto che abbraccia corsi metodologici per l’insegnamento accanto a moduli di didattica delle diverse discipline proposti con percorsi innovativi, grazie all’approccio interdisciplinare e un forte imprinting pratico, tramite strumenti, materiali ed esempi pensati per mettere i docenti nelle condizioni di disegnare il proprio lavoro attorno alle esigenze di studentesse e studenti e portare in aula quanto appreso.

Completa il bouquet anche una linea di corsi pensata per la formazione personale del docente su temi verticali di stretta attualità come sostenibilità, interculturalità e inclusione, cyber security e cyber bullismo, didattica e cultura digitale, tecnologie esponenziali, design thinking, biotecnologie, neuroscienze.

L’Istituto dell’enciclopedia italiana completa così con questa nuova piattaforma la sua ricca offerta per il mondo della scuola, che si affianca al servizio di Didattica digitale della piattaforma www.treccaniscuola.it e l’ampia community online dedicata al personale della scuola (https://community-scuola.edulia.it/) e che offre occasioni di formazione sincrona che si integrano con la nuova proposta di corsi asincroni.

“Dopo edulia masterclass – afferma Cristina Pozzi, ceo di edulia – rivolta a studentesse, studenti e giovani adulti, con la piattaforma per la formazione docenti di edulia Treccani scuola attiviamo ora un’offerta innovativa e interconnessa anche per i docenti, continuando così a perseguire l’obiettivo dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana di diffondere il sapere, la cultura e le competenze raggiungendo il maggior numero di persone con strumenti accessibili".

"Per rispondere alle esigenze delle studentesse e degli studenti di oggi e renderli i cittadini consapevoli di domani – sostiene – è fondamentale fornire ai docenti tutto il supporto e gli strumenti utili per metterli nelle condizioni di potersi aggiornare in modo continuativo, sia nei loro metodi di insegnamento che nelle conoscenze didattiche e personali, per una scuola capace di guardare al futuro".

"La scelta della modalità in abbonamento della nuova piattaforma che ci distingue tra le offerte del settore – dice Cristina Pozzi – è quella che risponde in modo più naturale alla necessità di essere sempre al fianco del docente per garantirgli una formazione continua di qualità e una costante crescita personale, grazie a un’offerta sempre in aggiornamento, con la possibilità di scegliere di esplorare e approfondire tutti i contenuti che desiderano e lasciarsi ispirare dall’interdisciplinarietà. Con questa nuova piattaforma, edulia Treccani scuola amplia così la sua attività per perseguire un impatto strategico, sistematico e misurabile sulla diffusione di competenze e conoscenze e sull’orientamento dei giovani”.

La formula d’abbonamento a edulia Treccani scuola è annuale, a soli 99 euro, acquistabile anche con la carta del docente. Ogni insegnante potrà ricevere l’attestato di partecipazione al termine di ogni corso dopo aver risposto a quiz e svolto esercizi, completando così le ore necessarie alla formazione in servizio del personale scolastico. Sono previsti inoltre abbonamenti per le scuole a prezzi convenzionati per accessi multipli per gruppi di docenti o per l’intero corpo insegnanti dell’istituto.