Da Bra a Formentera: il caso di Luisa Asteggiano tra mistero e indagini. Gli aggiornamenti dopo il comunicato della Guardia Civil.

La morte improvvisa di Luisa Asteggiano, 45enne italiana di Bra ritrovata senza vita nel suo appartamento a Formentera, ha scosso l’opinione pubblica e acceso i riflettori sulle circostanze del decesso. Una nota del comando della Guardia Civil delle Baleari sembra far chiarezza sul caso.

La morte di Luisa Asteggiano a Formentera: fermato il compagno

Il compagno della vittima, Ivan Sauna, 51enne originario di Busto Arsizio, è stato presente al momento del ritrovamento ed è stato interrogato dalle autorità, che lo hanno successivamente fermato in attesa di ulteriori accertamenti.

“Ho trovato il corpo di Luisa per terra. Non so cosa sia successo, forse un incidente domestico”, avrebbe dichiarato l’uomo.

Dopo la diffusione dei risultati autoptici, Sauna comparirà oggi davanti al magistrato. La famiglia e le autorità continuano a seguire la vicenda, mentre resta aperta l’indagine per stabilire con certezza le circostanze del decesso.

Formentera, Luisa Asteggiano non è stata uccisa: i risultati dell’autopsia sul corpo dell’italiana di Bra

Secondo quanto comunicato dalla Guardia Civil delle Baleari, l’esame autoptico sul corpo di Luisa Asteggiano, la 45enne italiana di Bra trovata morta nel suo appartamento a Es Pujols, Formentera, ha escluso che il decesso sia avvenuto a seguito di un evento violento. Le autorità hanno precisato che non emergono elementi che possano far pensare a un episodio di violenza di genere, anche se restano in corso ulteriori analisi per chiarire le cause precise della morte.

Fin da subito, gli investigatori avevano considerato tutte le ipotesi, dall’aggressione violenta a un possibile incidente domestico, e avevano inviato sul posto squadre di polizia giudiziaria e della sezione di criminalistica per i rilievi nel complesso residenziale di Avenida Miramar, dove la donna viveva da diversi anni.

La difesa di Ivan Sauna, conosciuto nell’isola per aver gestito un’agenzia di affitti turistici tra Ibiza e Formentera, aveva dichiarato che le lesioni riscontrate sul corpo della donna risultavano coerenti con un possibile incidente domestico.