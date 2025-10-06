La Guardia Civil spagnola sta indagando sulla morte della donna italiana, di anni 45, a Formentera. Interrogato il compagno.

Formentera, donna italiana trovata morta: indagini in corso

Ieri, domenica 5 ottobre 2025, è stato ritrovato in un appartamento a Formentera, in località Es Pujols, il corpo senza vita di una donna italiana di 45 anni.

Il cadavere è stato ritrovato attorno alle ore 8.30, quando i sanitari, allertati da una chiamata al 112, sono giunti sul posto, come scrive la stampa locale. La donna, all’arrivo dei soccorritori era già morta e, stando ai primi riscontri, sarebbe morta tra le 3 e le 8 del mattino. Secondo le prime informazioni, la donna era originaria di Cuneo e viveva a Formentera con il figlio di 9 anni. La Guardia Civil spagnola sta indagando per capire cosa sia successo.

Formentera, donna italiana trovata morta: sentito il compagno

Secondo il Diario de Ibiza, la donna italiana ritrovata morta a Formentera ieri mattina sarebbe stata vittima di femminicidio. La Guardia Civil sta ancora indagando, al momento non sono ancora state rese note le cause del decesso della 45enne. Sempre secondo i media locali, sarebbe già stato interrogato il compagno della vittima, anch’egli italiano. La 45enne e il compagno pare vivessero insieme in un appartamento a Formentera e, una persona della zona, ha descritto la vittima come una donna in condizioni di salute “molto precarie”.