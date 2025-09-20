La vittima è Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa.

Svolta nelle indagini sulla tragedia a Loreto, in provincia di Ancona. Ieri, venerdì 19 settembre, è stato ritrovato un cadavere di un uomo in un garage. Fermato dai carabinieri e portato in carcere un 37enne.

Indagini in corso sulla scoperta tragica del cadavere a Loreto, in provincia di Ancona, ieri venerdì 19 settembre, dove è stato ritrovato in un garage di una casa in via Altotting, 4 un cadavere di un uomo.

La vittima

Le indagini dei carabinieri hanno portato a ricostruire in breve tempo l’identità della vittima: Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui la compagna aveva denunciato la scomparsa qualche giorno fa a Castelfidardo, una cittadina a pochi chilometri da Loreto.

Il 45enne aveva lesioni alla testa e il luogo in cui è stato trovato morto non sarebbe in nessun modo collegato a lui: il garage, infatti, appartiene alla coppia che ha lanciato l’allarme.

Le indagini in corso

Le indagini si concentrano sul movente dell’omicidio e sono affidate ai militari di Ancona, Osimo e Loreto con i sanitari, il medico legale e il pm Andrea Magi della Procura di Ancona.

La scoperta del cadavere

Il cadavere è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri 19 settembre quando due persone hanno aperto il loro garage e hanno trovato il corpo dell’uomo, ma sulla porta del box non erano presenti segni di effrazione.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei residenti nel palazzo e nel vicinato e hanno controllato la parte esterna e interna dello stabile alla ricerca di tracce ematiche che possano indicare un eventuale percorso compiuto dall’omicida.

Fermato 37enne, principale sospettato di omicidio

E’ stato fermato dai carabinieri e portato in carcere nella notte: è un 37enne originario di Erba il principale sospettato dell’omicidio. E’ residente nel palazzo ed è il compagno della proprietaria del garage. Ha dei precedenti penali.

Il 37enne è stato portato nel carcere di Montacuto (Ancona), in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte del Gip di Ancona. Il provvedimento di fermo è stato emesso sulla base delle indagini svolte e degli accertamenti tecnici condotti dalla Sis e dalla sezione Cyber Investigation del Nucleo Investigativo di Ancona. Ancora molti gli interrogativi da scogliere sull’omicidio del 45enne.