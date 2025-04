Formiche in giardino: cause e rimedi

Per impedire che le formiche causino danni, una soluzione naturale è la migliore per arrestarle e tenerle a distanza.

Chiunque abbia un giardino con piante da frutto o da vaso sa bene quanto la presenza di alcuni insetti come le formiche possa essere preoccupante. Nei paragrafi seguenti, scopriamo i danni che possono provocare questi insetti nel proprio spazio verde e anche in casa non appena possono giungere.

Formiche in giardino

Con l’approssimarsi della stagione primaverile, gli insetti come le formiche cominciano a prendere possesso, non solo della stanza, ma anche del giardino dove si intrufolano per via delle piante da vaso arrivando poi agli ambienti casalinghi. Per evitare di avere un’invasione, i rimedi naturali o anche le soluzioni fai da te si rivelano un ottimo metodo per allontanarle.

Prima di capire quali rimedi adottare per allontanare questi insetti, diventa anche importante capire cosa le spinge a giungere nel proprio giardino arrivando a infestare. Solitamente non sono presenti in ogni giardino, ma ci sono dei fattori o delle condizioni che sicuramente risultano determinanti. Provare a scovare alcuni piccoli formicai permette di individuarle e capire da dove arrivano.

Solitamente gli insetti come le formiche si trovano in giardino per via di alcune piante. La principale ragione è dovuta sicuramente al cibo, cercano di sopravvivere arrivando a mangiare le foglie e i semini. Poi in primavera, per via della germogliazione e della fioritura di alcune specie, ecco che la loro presenza comincia a essere costante.

La melata, una sostanza che gli afidi delle piante rilasciano, risulta essere particolarmente attrattiva per questi insetti considerando anche il sapore dolciastro. Nel caso di un formicaio significa che gli afidi sono sicuramente presenti nel giardino e di conseguenza anche le formiche.

Formiche in giardino: danni

Considerando che la presenza delle formiche in giardino non è piacevole, anche per l’eventuale possibilità che poi giungano in casa, allontanarle è utile anche per prevenire eventuali danni che possono commettere. Se si ha un giardino sicuramente andranno a danneggiare le piante cibandosi soprattutto di radici e di foglie.

In caso di alberi da frutto che nella stagione primaverile cominciano a fiorire per poi dare frutta nei mesi a seguire, questi insetti sicuramente ne approfittano invadendo i frutti per poi svuotarli della polpa in poco tempo. Durante la semina del prato e delle piante, rischiano di rubare i semi del raccolto impedendo così di vedere i frutti del lavoro.

Gli insetti come le formiche possono poi rapidamente passare dal giardino alla casa invadendo gli ambienti creando così delle colonie che contaminano il cibo. Essendo insetti particolarmente ghiotti, è poi probabile che ci siano delle briciole per prenderle e di conseguenza trasportarle magari nel formicaio per nutrire tutto il resto della specie.

Formiche in giardino: repellente

Sebbene le formiche non siano da considerarsi insetti pericolosi, è meglio limitare l’ingresso di questa specie nelle case e nel giardino. Per farlo, i rimedi a disposizione sono validi, ma non tutti efficaci nel lungo periodo. Per questa ragione, si ha bisogno di una soluzione quale Ecopest Home, considerata la migliore dai consumatori per i benefici e le proprietà.

Non è soltanto un repellente che caccia questi insetti, ma un dispositivo che si basa su una tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni. Sono proprio gli ultrasuoni infatti che esercitano una potenza decisiva e importante in modo da allontanarle da casa. Un repellente considerato adatto e adeguato per tutta la famiglia.

Un dispositivo efficace, ma anche accogliente e non ingombrante considerando le sue dimensioni compatte. Si può anche trasportare in viaggio proprio per proteggere la casa. Agisce poi su una superficie di circa 250 metri quadrati che permette di tenere alla larga, non solo le formiche, ma anche altri insetti quali i ragni, le cimici, le mosche, compreso i roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula naturale priva di ogni genere di controindicazione o effetto collaterale dal momento che risulta essere del tutto innocuo, ecologico. Non causa danni all’ambiente anche perché silenzioso e non rumoroso. Non costituisce fonte di pericolo per gli esseri umani e gli animali domestici che vivono in casa.

L’uso poi è molto semplice e intuitivo: bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente h24 7 giorni su 7 per usufruire di ogni beneficio.

L’ordine è altrettanto facile in quanto non disponibile nei negozi fisici oppure online ma soltanto dal sito ufficiale dove il consumatore va a inserire i dati nel modulo per poi ricevere la chiamata di conferma dell’operatore che evade l’ordine. Il costo di Ecopest Home è di due confezioni a 49,90€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.