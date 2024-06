Forum è andato in ferie: ecco quando riprende la nuova stagione del format condotto da Barbara Palombelli.

Venerdì 31 maggio è giunta a conclusione la stagione 2023/2024 di Forum e Lo sportello di forum, entrambi presentati da Barbara Palombelli. Vediamo quando riprende la nuova edizione del programma Mediaset.

Forum: quando riprende la nuova stagione?

Da anni, ormai, Forum è uno dei programmi di punta di Mediaset. Condotto attualmente da Barbara Palombelli, l’edizione 2023/2024 del format dedicato alla giurisprudenza è giunta a conclusione venerdì 31 maggio. Nei prossimi giorni, il Biscione manderà in onda alcune repliche, quindi la domanda sorge spontanea: quando riprende la nuova stagione?

Forum: la data d’inizio della stagione 2024/2025

La stagione 2023/2024 di Forum si è conclusa con una media di ascolti ottima, 1.400.000 spettatori con uno share del 19.2%, che talvolta ha superato il 23%. Anche Lo sportello di Forum, in onda su Rete4 invece che su Canale 5, ha ottenuto risultati soddisfacenti: 733.000 spettatori con il 6.4% di share. Entrambi i programmi torneranno in onda a partire da settembre, ma non è stata ancora ufficializzata la data d’inizio.

Canale 5, il direttore Scheri fiero di Forum

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, non ha mai messo in dubbio il ritorno della nuova stagione di Forum. Recentemente, ha dichiarato:

“Uno degli appuntamenti più amati della programmazione di day-time di Canale 5, che Barbara Palombelli conduce con grande professionalità ed empatia: con lei, Forum è sempre aperto a temi cruciali della vita di ogni spettatore. Una linea editoriale sempre premiante, per la quale ringrazio Barbara e il suo team autoriale e produttivo, squadra collaudatissima e super affiatata. Grazie!”.

Stessa soddisfazione per il direttore di Rete4, Sebastiano Lombardi, che ha dichiarato: