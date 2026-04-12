Ieri sera vertice fiume a Cologno Monzese tra Tajani e i fratelli Berlusconi, Piersilvio e Marina.

Ieri si è svolto un vertice fiume a Cologno Monzese tra i fratelli Berlusconi, Marina e Piersilvio, e Antonio Tajani. I dettagli.

Forza Italia, vertice fiume tra Antonio Tajani e i fratelli Berlusconi

Dopo i malumori emersi nei giorni scorsi dopo la sostituzione di Paolo Barelli alla guida di Forza Italia alla Camera, si è svolto un vertice fiume a Cologno Monzese tra i fratelli Berlusconi, Marina e Piersilvio, e Antonio Tajani.

L’incontro è durato 4 ore, questo il comunicato dell’ufficio stampa azzurro: “si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità.” Ma, cosa è emerso dal summit?

Forza Italia dopo il vertice fiume con i fratelli Berlusconi: quali conseguenze per Tajani

Come scritto nel comunicato dell’ufficio stampa azzurro, durante il vertice a Cologno Monzese tra Marina e Piersilvio Berlusconi e Antonio Tajani: “è stata rinnovata la figura nel Segretario ed è emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito con il valori del fondatore.” Una sorta di richiamo al senso di responsabilità di tutti.

Intanto il nome emerso durante il summit come nuovo capogruppo di Forza Italia al posto di Paolo Barelli è quello di Enrico Costa.