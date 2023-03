Fosse Ardeatine: Picierno (Pd), 'Meloni grave, le consiglio di studiare'

Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Per Giorgia Meloni le rappresaglie dei nazi-fascisti come quella delle Fosse Ardeatine sono da ascrivere ai sentimenti di antipatia dei tedeschi nei confronti degli italiani, una dichiarazione grave che umilia tutti i partigiani e le partigiane che decisero di dire n...

Roma, 24 mar (Adnkronos) – "Per Giorgia Meloni le rappresaglie dei nazi-fascisti come quella delle Fosse Ardeatine sono da ascrivere ai sentimenti di antipatia dei tedeschi nei confronti degli italiani, una dichiarazione grave che umilia tutti i partigiani e le partigiane che decisero di dire no al nazifascismo e pagarono con la vita il prezzo della nostra libertà". Lo scrive su Facebook la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno, del Pd.

"Consiglio a Giorgia Meloni di studiare e per aiutarla in questo le donerò 'L’ordine è già stato eseguito' dello storico Alessandro Portelli che racconta in modo puntuale quanto avvenne a Roma nei mesi dell’occupazione nazista", aggiunge Picierno.