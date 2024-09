Francesca De Andrè si presenta in tribunale, affermando di essere denunciata durante il suo tempo al Grande Fratello.

Francesca De Andrè ha fatto sapere tramite Instagram che si è recata al Tribunale Penale di Roma per l'ultima udienza di un processo in corso. Non ha rivelato chi l'ha denunciata, ma ha suggerito che la denuncia ha origine dal periodo in cui partecipava al Grande Fratello. "Buongiorno! Sono qui al...

Francesca De Andrè ha fatto sapere tramite Instagram che si è recata al Tribunale Penale di Roma per l’ultima udienza di un processo in corso. Non ha rivelato chi l’ha denunciata, ma ha suggerito che la denuncia ha origine dal periodo in cui partecipava al Grande Fratello. “Buongiorno! Sono qui al Tribunale a Roma, in attesa dell’udienza, come sempre in ritardo. Questa causa legale si trascina dal tempo del Grande Fratello, e sono curiosa di vedere se indovinate la persona che mi ha denunciato”, ha comunicato. Pur non essendoci certezze, Mila Suarez è un possibile candidato, dato che durante il Grande Fratello, Francesca De Andrè l’ha insultata. La modella ha lasciato intendere di aver denunciato De Andrè durante una storia Instagram, scrivendo “Mi scuso per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e psicologico, quindi oggi ho avuto una lunga giornata con i miei avvocati per affrontare questa situazione”.