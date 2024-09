Francesca Fagnani ha rilasciato alcune anticipazioni su Belve, includendo la data di lancio e dettagli sui primi tre partecipanti.

Francesca Fagnani è pronta a riportare sul piccolo schermo Belve, un show televisivo in cui gli intervistati si confrontano con le loro inquietudini, debolezze e contraddizioni, fattore reso possibile attraverso delle domande audaci e rivelazioni di cui tendono a dimenticare. Dopo il successo straordinario dell’edizione passata caratterizzata da interviste molto seguite e apprezzate, la presentatrice e giornalista Fagnani è pronta per un’altra stagione.

La questione più scottante al momento è: chi saranno i primi ad essere intervistati nel prossimo ciclo di Belve? Abbiamo tre candidati che potrebbero figurare sul temuto quaderno di Francesca Fagnani.

Secondo TvBlog, sono già stati prescelti tre importanti personaggi per la prossima stagione di Belve.

La prima è una medaglia d’oro olimpica che presto si cimenterà di nuovo nella pista di Ballando con le Stelle. Dopo aver abbandonato la sua carriera nell’ambito del nuoto e aver dato alla luce la piccola Matilde, Federica Pellegrini sembra pronta a sottoporsi a un’ulteriore prova, ovvero affrontare le domande spinose di Francesca Fagnani.

Ancora un altro caso di successo nello sport, ma in questa occasione legato al mondo delle due ruote. TvBlog riferisce che «Valentino Rossi è il nome più illustre che circola, sicuramente molto attraente per l’incarico Rai2», lasciando sottintendere che le trattative sono in atto.

Elisabetta Canalis è il nome finale che potrebbe arricchire il trio. La presentatrice si è stabilita negli Stati Uniti negli anni recenti, ma viene regolarmente in Italia per partecipare a diverse iniziative lavorative, tra cui GialappaShow e Tilt. Questa potrebbe essere un’opportunità favorevole sia per Elisabetta Canalis che per i telespettatori di Belve, che avrebbero la possibilità di vederla sotto una prospettiva diversa, ancora una volta.