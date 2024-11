Un’intervista a ruota libera

Francesca Fagnani, conduttrice del programma di interviste “Belve”, si è recentemente raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando dettagli inediti sulla sua vita professionale e privata. La giornalista ha affrontato con sincerità le critiche ricevute e ha parlato del suo approccio alle interviste, sottolineando l’importanza di creare un legame autentico con i suoi ospiti. “Quando un’intervista non funziona, la responsabilità è mia”, ha affermato, dimostrando una notevole consapevolezza del suo ruolo.

Il rapporto con il corpo e l’immagine

Un altro tema affrontato da Fagnani è stato il suo rapporto con la bilancia e lo specchio. La conduttrice ha rivelato di non prestare particolare attenzione al suo peso, affermando di avere lo stesso peso dai tempi del liceo. Tuttavia, ha ammesso di avere una certa ossessione per il suo riflesso, confessando che non riesce a resistere a dare un’occhiata quando passa davanti a un motorino parcheggiato. Queste dichiarazioni offrono uno spaccato della sua personalità, rivelando una donna che, pur essendo sicura di sé, non è immune alle insicurezze.

Critiche e risposte

Recentemente, Francesca Fagnani ha ricevuto critiche da Raoul Bova, che l’ha accusata di cercare il sensazionalismo nelle sue interviste. La conduttrice ha risposto con calma, spiegando che ogni intervista è una sfida e che il suo obiettivo è sempre quello di far emergere la vera essenza dei suoi ospiti. “Se ancora se ne parla, significa che l’intervista ha avuto successo”, ha dichiarato, evidenziando la sua determinazione a non farsi intimidire dalle critiche. La prima puntata della nuova stagione di “Belve” promette di essere ricca di sorprese, con ospiti come Mara Venier e Riccardo Scamarcio, di cui Fagnani ha anticipato aspetti inediti e divertenti.

Relazioni e vita privata

Oltre alla sua carriera, Francesca ha parlato anche della sua vita privata, rivelando di essere legata sentimentalmente al noto direttore Enrico Mentana. La conduttrice ha scherzato sul loro rapporto, affermando che entrambi hanno un ego forte e che la competizione è sempre presente. “È una bella lotta, ma mi sento di dire che vince lui, di misura”, ha commentato, mostrando un lato giocoso della loro relazione. Riguardo al matrimonio, ha spiegato che non ne sentono il bisogno, evidenziando una visione moderna e libera dell’amore.