Francesca Fialdini rientra con "Le Ragazze". Nell'episodio inaugurale, fa la sua comparsa Filomena Iemma, madre di Elisa Claps.

“Le Ragazze”, condotto da Francesca Fialdini, ritorna su Rai3 a partire da martedì 1° ottobre nella fascia della prima serata. Lo spettacolo mette in luce le storie di donne di diverse generazioni che hanno vissuto in vari decenni: dagli anni ’40 ai ’90. Nel corso della prima puntata vedremo Filomena Iemma, madre di Elisa Claps.

L’episodio iniziale del programma, realizzato da Rai Cultura in collaborazione con Pesci Combattenti, sarà introdotto da una rappresentante degli anni ’50, Filomena Iemma. In seguito, l’attenzione si sposta su due donne degli anni ’70.

Dall’ambito della danza classica italiana, viene narrata l’esperienza di Oriella Dorella che, sin da bambina, dimostra un’innata passione per la danza. La sua determinazione l’ha spinta ad insistere con i genitori per partecipare alle audizioni della scuola di danza del teatro “Alla Scala”, come letto in un giornale. La sua successiva carriera si è svolta proprio nel prestigioso teatro. La storia di Elisabetta Canitano, una ginecologa impegnata nel servizio pubblico nell’ambito della legge 194 sull’aborto, si intreccia con quella di Dorella.

Saranno poi presentate le storie di due donne degli anni ‘80: Marina Gamberini, che ha sopravvissuto all’atroce strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, e Paola Manfrin, un tempo valletta televisiva e oggi direttrice creativa e pubblicitaria.