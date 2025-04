Antonino Spinalbese: il cuore occupato e il futuro in tv

L'ex fidanzato di Belen Rodriguez si prepara per un nuovo reality e rivela dettagli sulla sua vita privata.

Il ritorno in tv di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese, noto hair stylist e ex fidanzato della celebre modella Belen Rodriguez, è tornato sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione al programma The Couple. Durante un’intervista a Pomeriggio 5, condotta dalla giornalista Myrta Merlino, Spinalbese ha avuto modo di discutere della sua vita privata, in particolare della sua situazione sentimentale attuale.

Cuore occupato, ma ancora single

Quando Myrta Merlino ha chiesto a Spinalbese se fosse ancora single, lui ha risposto con sincerità, affermando di avere il cuore occupato ma di considerarsi ancora un uomo libero. Questa affermazione ha suscitato l’interesse del pubblico, soprattutto in un momento in cui si vocifera di un possibile riavvicinamento tra lui e Belen Rodriguez. Tuttavia, Antonino ha chiarito che il suo unico amore è la figlia Luna Marie, frutto della sua relazione con la modella argentina.

Un legame speciale con la figlia

Spinalbese ha sottolineato l’importanza della sua relazione con Luna, affermando che se dovesse vincere il montepremi del reality, non perderebbe l’occasione di trascorrere del tempo di qualità con lei, lontano dal caos della vita pubblica. Questo desiderio di proteggere e valorizzare il legame con la figlia dimostra quanto sia centrale la figura di Luna nella sua vita. La storia d’amore tra Antonino e Belen, sebbene breve, ha lasciato un segno profondo, e oggi i due ex partner mantengono un rapporto civile e rispettoso per il bene della loro bambina.

Un percorso televisivo significativo

La partecipazione di Antonino al Grande Fratello nel 2022 ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera. La sua presenza nel reality ha catturato l’attenzione del pubblico, portandolo a diventare un volto noto della televisione italiana. Nonostante il successo, Spinalbese ha scelto di tornare alla sua attività di hair stylist, un lavoro che lo ha fatto incontrare Belen e che continua a rappresentare la sua vera passione. La sua avventura nel mondo dello spettacolo, sebbene intensa, non ha cambiato la sua volontà di rimanere ancorato alla sua quotidianità.