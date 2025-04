Un addio emozionante a Roma

Questa mattina, Roma ha accolto i funerali di suor Paola, conosciuta da tutti come Rita D’Audria, una figura iconica non solo per la sua dedizione religiosa, ma anche per il suo amore incondizionato per la Lazio. La cerimonia, che si è svolta in una chiesa affollata, ha visto la partecipazione di numerosi vip, tra cui Paolo Bonolis, Antonio Giuliani e Maurizio Manzini, che hanno condiviso ricordi toccanti e affettuosi della suora.

Ricordi di una vita dedicata agli altri

Durante la funzione, i presenti hanno avuto modo di ascoltare le parole di chi ha conosciuto suor Paola da vicino. Paolo Bonolis ha messo in evidenza come la suora abbia sempre portato un sorriso e un aiuto a chi ne aveva bisogno. Maurizio Manzini l’ha descritta come una donna eccezionale, dedicata al servizio degli altri, mentre Antonio Giuliani ha sottolineato il suo straordinario talento nel creare unione tra le tifoserie calcistiche, dimostrando che la passione per il calcio può andare oltre le rivalità.

Un’eredità di semplicità e amore

Suor Cellina, consorella di suor Paola, ha rivelato che la vera eredità lasciata dalla suora è la sua semplicità e apertura verso gli altri. Ha sempre messo la sua vita al servizio della comunità, senza mai dimenticare la sua famiglia. I nipoti di suor Paola hanno condiviso aneddoti commoventi, evidenziando come la zia fosse sempre presente e di supporto. Gionata, uno dei nipoti, ha raccontato le ultime parole della zia, esprimendo la sua preoccupazione per il futuro, ma ricevendo rassicurazioni sulla sua capacità di continuare l’opera di bene.

Simbolismo e tributi durante la cerimonia

Un particolare simbolo ha colpito l’attenzione durante i funerali: un’aquila, emblema della Lazio, è stata più volte inquadrata, richiamando l’amore della suora per la sua squadra del cuore. All’esterno della chiesa, palloncini azzurri e fiori bianchi e azzurri hanno adornato il luogo, rendendo omaggio alla sua passione calcistica. Questo tributo non solo ha celebrato la sua vita, ma ha anche unito i tifosi in un momento di riflessione e rispetto.