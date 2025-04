Tensione tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli a La Vita in Diretta

Un episodio controverso in diretta

Durante la puntata di venerdì 4 aprile di La Vita in Diretta, un commento infelice di Alba Parietti ha scatenato una serie di reazioni, mettendo in evidenza le tensioni tra la conduttrice e Selvaggia Lucarelli. Il talk show di Rai Uno ha visto come protagonista l’annuncio di nozze di Lucarelli, che ha rivelato di sposare il compagno Lorenzo Biagiarelli. Tuttavia, la battuta di Parietti sulla pensione di reversibilità ha sollevato un polverone, infastidendo non solo il padrone di casa Alberto Matano, ma anche il pubblico presente.

La battuta di Alba Parietti

La Parietti, con un chiaro riferimento alla differenza d’età tra Lucarelli e Biagiarelli, ha commentato: “Auguri soprattutto a Lorenzo che prenderà, essendo più giovane, la pensione di reversibilità, che è una cosa molto interessante”. Questo commento, considerato inopportuno da molti, ha portato Matano a intervenire, invitando la collega a smettere di fare simili battute. “Dai Alba, è il momento di fare gli auguri”, ha chiosato il giornalista, cercando di riportare la situazione su binari più festosi.

Le vecchie ruggini tra le due conduttrici

Questa non è la prima volta che le due donne si trovano al centro di polemiche. La tensione tra Parietti e Lucarelli ha radici profonde, risalenti a quasi dieci anni fa, quando entrambe erano protagoniste di Ballando con le Stelle. In quell’occasione, le discussioni tra le due furono accese, con parole pesanti scambiate anche sui social. La rivalità sembra quindi essere un tema ricorrente, che riemerge ogni volta che le due si trovano a condividere lo stesso palcoscenico.

Reazioni e