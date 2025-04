Lulù Selassié condannata per stalking: la reazione delle sorelle

Lulù Selassié condannata per stalking: la reazione delle sorelle

La condanna di Lulù Selassié e le parole delle sorelle in un momento difficile

La condanna di Lulù Selassié

La recente sentenza che ha condannato Lulù Selassié a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo ha scosso il panorama del gossip italiano. La decisione del giudice è stata emessa dopo un processo con rito abbreviato, e ha suscitato reazioni forti non solo da parte della diretta interessata, ma anche delle sue sorelle, Jessica e Clarissa Selassié. La condanna, che prevede la pena sospesa, ha messo in luce una vicenda complessa e delicata, che ha coinvolto emozioni e relazioni personali.

Le parole di Clarissa Selassié

Clarissa Selassié, presente in tribunale al momento della sentenza, ha scelto di esprimere il suo stato d’animo durante un collegamento con la trasmissione Boom, condotta da Alfonso Signorini. “Non voglio commentare, preferisco che la giustizia faccia il suo corso”, ha dichiarato, evidenziando i mesi difficili vissuti dalla sua famiglia. “Ci siamo sentite abbandonate”, ha aggiunto, sottolineando la mancanza di supporto da parte di amici e colleghi. Le sue parole riflettono un senso di isolamento e vulnerabilità che ha colpito le sorelle Selassié in questo periodo turbolento.

Il messaggio di Jessica Selassié

Jessica Selassié, invece, ha scelto di mantenere un profilo più basso, limitandosi a ringraziare Signorini per aver dato a Clarissa l’opportunità di esprimere i propri sentimenti. La sua reazione, pur essendo meno esplicita, mostra comunque una forte solidarietà verso la sorella e una consapevolezza della gravità della situazione. Entrambe le sorelle hanno utilizzato i social media per comunicare con i loro fan, cercando di mantenere un legame con il pubblico nonostante le difficoltà personali.

Il futuro di Lulù Selassié

In seguito alla condanna, Lulù Selassié ha deciso di rompere il silenzio sui social, esprimendo il suo punto di vista sulla relazione con Manuel Bortuzzo. Ha condiviso un lungo sfogo in cui ha rivelato dettagli intimi della loro storia, cercando di chiarire la sua posizione e di difendere la propria verità. Questo gesto ha suscitato un ampio dibattito tra i fan e i media, che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda. La condanna ha aperto un capitolo nuovo nella vita di Lulù, costringendola a riflettere sulle sue scelte e sul suo futuro professionale.