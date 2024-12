Francesca Tocca e Raimondo Todaro: crisi coniugale in vista?

Un segnale preoccupante sui social

Negli ultimi giorni, l’attenzione dei fan di Francesca Tocca e Raimondo Todaro è stata catturata da un gesto che ha sollevato interrogativi sulla loro relazione. La ballerina ha rimosso il “segui” dal profilo Instagram del marito, un’azione che non è passata inosservata. Dopo che la notizia ha iniziato a circolare, il “segui” è riapparso, ma il gesto iniziale ha lasciato molti a chiedersi se ci sia aria di crisi tra i due. Questo comportamento, unito alla mancanza di interazioni sui social, ha alimentato le speculazioni su una possibile maretta coniugale.

Assenze e silenzi: cosa sta succedendo?

Durante le festività natalizie, la coppia non è stata vista insieme, un fatto insolito per due personaggi pubblici abituati a condividere momenti della loro vita privata. Mentre Todaro ha postato storie riguardanti i suoi impegni professionali e sponsorizzazioni, Tocca ha condiviso momenti con la figlia Jasmine, senza alcun riferimento al marito. La mancanza di un’immagine familiare sotto l’albero di Natale ha suscitato ulteriori dubbi. Inoltre, i due si trovano attualmente in luoghi diversi: Francesca a Roma e Raimondo in Sicilia, il che ha portato a chiedersi se la distanza sia dovuta a motivi lavorativi o se ci sia qualcosa di più profondo.

Un silenzio che parla chiaro

Un altro aspetto che fa riflettere è l’assenza di