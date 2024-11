La scelta di Francesca Tocca

Francesca Tocca, nota ballerina e moglie di Raimondo Todaro, ha ufficialmente annunciato la sua uscita dal talent show Amici di Maria De Filippi. Durante un’intervista a Verissimo, andata in onda il 17 novembre, ha rivelato che la decisione di allontanarsi è stata sua, contrariamente a quanto si pensava. “Dopo 9 anni ho preso una pausa. Non è stata una decisione semplice, ma ho sentito che era arrivato il momento di fermarmi e riflettere”, ha dichiarato la Tocca, sottolineando l’importanza di questo cambiamento nella sua vita.

Un momento di cambiamento

La ballerina ha spiegato che questo periodo di pausa le permette di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia, in particolare alla figlia Jasmine. “Mi sto godendo di più mia figlia. Non era d’accordo, ma ho sentito che dovevo ascoltarmi”, ha aggiunto. La decisione di Francesca sembra essere stata influenzata anche dalla recente uscita di Raimondo Todaro dal programma, creando un legame di sostegno reciproco tra i due. “Ho voluto dargli supporto con un gesto forte”, ha affermato, evidenziando l’importanza della famiglia in questo momento delicato.

Il supporto della famiglia

Durante l’intervista, Francesca ha ricevuto una sorpresa emozionante: una lettera della madre, Vincenzina, che ha espresso il suo amore e il suo orgoglio per la figlia. “Sei una bravissima mamma, mi hai regalato una nipotina. Su di me puoi sempre contare”, ha scritto la madre, commuovendo Francesca. “Non me lo aspettavo proprio. Lei è una donna generosa e buona, spero di essere un minino di ciò che è lei per me”, ha commentato la ballerina, visibilmente toccata dalle parole materne.

La decisione di Francesca Tocca di lasciare Amici rappresenta non solo un cambiamento professionale, ma anche un’importante riflessione personale. Con il supporto della famiglia e la volontà di dedicarsi ai propri affetti, la ballerina si prepara ad affrontare questa nuova fase della sua vita con determinazione e amore.