Francesco Chiofalo portato d’urgenza in ospedale: “Non ci vedo più bene”

Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, è stato trasportato in ospedale d’urgenza su un’ambulanza. “Che disastro, non ci vedo più bene” ha dichiarato Chiofalo, che nelle scorse settimane ha subito la keratopigmentazione per cambiare colore degli occhi, facendoli diventare azzurri.

Francesco Chiofalo ha documentato tutto nelle sue storie su Instagram, come sempre. Ha pubblicato un video che mostra il trasporto in ambulanza, poi al pronto soccorso e infine il ricovero d’urgenza. L’ex volto di Temptation Island era in attesa di fare una TAC.

Francesco Chiofalo in ospedale: cosa è successo

Francesco Chiofalo ha mostrato tutta la sua ansia e la sua preoccupazione. “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo, agitato. Che disastro. Mannaggia. Non vedo manco bene” ha dichiarato nel video. “Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d’urgenza. Sono molto giù di morale. Spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene” ha aggiunto sul suo profilo Threads.

Per il momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Francesco Chiofalo. Le sue parole hanno fatto pensare che si sia sentito male proprio a causa della recente operazione per cambiare colore agli occhi, tenendo anche conto che si tratta di un intervento molto delicato, che ha dei rischi molto alti.