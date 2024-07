Francesco Oppini, figlio di Franco e Alba Parietti, è ormai diventato un personaggio dello spettacolo. Ma quanti possono dire di riconoscerlo nelle foto di quando era solo un bambino?

Francesco Oppini, riconoscete il volto amato dalla tv?

Fino a qualche tempo fa, Francesco Oppini viveva all’ombra dei genitori. Era conosciuto soprattutto per essere il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, mentre oggi è riuscito a costruirsi una sua strada nel mono dello spettacolo. Il merito è soprattutto dei reality a cui ha partecipato, come La Fattoria e il Grande Fratello Vip. Anche se è un volto noto, però, non tutti riescono a riconoscerlo nelle foto che lo ritraggono bambino postate sui suoi social o su quelli dei genitori.

Francesco Oppini: lo sguardo furbo è sempre lo stesso

Negli scatti che compaiono sul profilo Instagram di Francesco o su quello di mamma Alba, si vede un bellissimo bambino. Lo sguardo vispo è lo stesso di oggi, così come i lineamenti, ma il cambiamento c’è ed è normale che sia così. Oppini jr, classe 1982, è ormai uomo e adesso si nota ancora di più la somiglianza con il papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Perché Francesco Oppini piace tanto ai fan?

Fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, Francesco ha avuto più amatori che odiatori. Anche se sua madre riceve spessissimo critiche social, soprattutto per l’aspetto fisico, difficilmente i fan offendono Oppini a causa della madre. Molto probabilmente, il motivo è da rintracciare nel suo carattere. L’ex gieffino è sempre educato, mai fuori luogo e gentile nei confronti di tutti. Insomma, una vera e propria mosca bianca dello showbiz.