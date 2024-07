Alba Parietti ha festeggiato 63 anni. In occasione di questo importante traguardo, il compagno Fabio Adami le ha fatto un regalo speciale, per un compleanno che avrà tre feste.

Alba Parietti festeggia il compleanno: il regalo di Fabio Adami

Il 2 luglio è il compleanno di Alba Parietti. La showgirl e opinionista, anche se a guardarla non si direbbe, ha 63 anni. Per la grande occasione, ha iniziato a festeggiare allo scoccare della mezzanotte, con il compagno Fabio Adami, che le ha fatto un regalo speciale.

Alba Parietti: Fabio sceglie il “giallo gelosia”

Fabio ha organizzato una cena romantica per la sua fidanzata, in modo da aspettare con lei il suo compleanno. Allo scoccare della mezzanotte, ha fatto arrivare una torta a forma di cuore con su scritto “W Alba” e un grande mazzo di rose gialle. La Parietti ha condiviso il tutto sui social e ha scritto: “Gialle come la gelosia“.

Alba Parietti: tre feste per il suo compleanno

Oltre a mostrare il regalo di Fabio sui social, Alba ha svelato che per il suo 63esimo compleanno ha organizzato tre feste. La prima è stata proprio quella con il suo fidanzato, poi ce ne sarà una con il figlio e, infine, con gli amici. La Parietti, allo scoccare della mezzanotte, ha scritto:

“In tempo reale grazie a tutti voi che mi volete bene. Stasera con Fabio, domani con Francesco Oppini e poi ci sarà una grande sorpresa al JackieO di Roma. Sono 63: saranno 3 giorni di amore“.