Alba Parietti su Fabio Adami: "Ha un mio autografo dei tempi di Galagoal"

Alba Parietti e Fabio Adami, insieme da dieci mesi, sono follemente innamorati l’uno dell’altro.

Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se lui aveva una cotta per lei dai tempi di Galagoal.

Alba Parietti e Fabio Adami: come si sono conosciuti?

Intervistati dal Corriere, Alba Parietti e Fabio Adami hanno parlato in lungo e in largo della loro storia d’amore. Si sono conosciuti dieci mesi fa, precisamente “il 23 marzo 2022, in treno“. Lui, di professione manager di Poste italiane, ha cinque anni meno di lei, ma questa differenza è del tutto impercettibile.

Entrambi parlano di un vero e proprio colpo di fulmine. Fabio ha ammesso:

“Indossavamo la mascherina, non l’ho riconosciuta subito. Ero seduto due posti più avanti, di spalle, però la spiavo con il telefonino, tipo specchietto retrovisore”.

Dopo un po’ Adami l’ha riconosciuta, ma ci ha tenuto a sottolineare:

“Io ho vissuto in India e in Kenya fino ai 18 anni, mio padre lavorava per Alitalia. Quando sono tornato a Roma nella mia compagnia c’era un amico che lavorava a Telemontecarlo e tutti lo supplicavamo di farci conoscere Alba Parietti, nel periodo di massimo splendore sullo sgabello di Galagoal. Finché un giorno arrivò con una foto in bianco e nero con l’autografo e la scritta: a Fabio”.

La Parietti, strano ma vero, sostiene di ricordare benissimo di aver fatto quell’autografo.

Alba Parietti e Fabio Adami: le presentazioni in famiglia

La prima cena e il primo bacio sono arrivati poco dopo l’incontro in treno. Alba, per sua stessa ammissione, ha chiesto informazioni su di lui e soltanto quando ha capito che si poteva fidare si è lasciata andare. A distanza di tre mesi, la Parietti e Adami sono andati a convivere.

Alba ha subito conosciuto i figli di Fabio, mentre lui ha incontrato Francesco Oppini dopo 20 giorni. Il manager ha raccontato:

“È stato un po’ uno choc, non per lui, ma perché quel giorno ho sperimentato con mano cosa significava stare con lei: un paparazzo ci stava aspettando”.

La showgirl ha aggiunto:

“È stato un momento brutto, sono corsa dentro casa piangendo e sulle scale gli ho detto che non potevo promettergli che non sarebbe successo di nuovo. Se voleva chiudere lì, lo avrei capito”.

Alba e Fabio: poche liti tra loro

Fabio e Alba parlano di una vera e propria favola, tanto che hanno ammesso di aver litigato pochissimo. La Parietti ha dichiarato:

“È successo poco, forse quattro volte in tutto. Ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy. La prima: per il titolo di un giornale su di noi. (…) Ero mortificata. Poi però mi arrabbiai, la sua reazione era stata eccessiva. Quella sera volle andare a dormire in albergo, ma dopo due ore tornò. Entrambi percepiamo la paura della perdita”.

Pensano al matrimonio? Per il momento no, d’altronde si sentono già marito e moglie.