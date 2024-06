Cambio di look per Alba Parietti, lo sfogo della showgirl: "Vi infastidisce l...

Alba Parietti ha scelto di dare una nuova svolta al suo look con un taglio di capelli. La showgirl che ha scelto per l’occasione un bob spettinato e voluminoso si è scagliata contro quanti l’hanno criticata. In un post condiviso su Instagram, Parietti non le ha mandate certo a dire dicendosi fiera di piacersi: “Ero vanitosa a 4 anni lo sono a 63”. Sono stati in moltissimi a replicare con un commento, chi positivamente chi un po’ meno”.

Alba Parietti, cambio look per la showgirl: lo sfogo sui social

La showgirl si è mostrata fiera e sicura di sé e dalle sue parole traspare l’orgoglio di chi non ha certo paura delle conseguenze: “Ero vanitosa a 4 anni lo sono a 63, è fierezza e piacermi mi piace. Fatevene una ragione: alla mia età non potrete rieducarmi. Non voglio piacere a tutti, non lo trovo elegante. La vera signora non vi deve né convincere né piacere. Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa”.

Le repliche al post

Sono stati più di 800 i commenti al post scritto da Alba Parietti. C’è chi ha difeso la showgirl scrivendo commenti del tipo: “Cara Alba chi parla male di te sono tutte ammiratrici a loro insaputa” o ancora “Vivi la vita e non pensare a nessuno. Sei sempre bellissima” e c’è infine chi non si è risparmiato scrivendo parole durissime come un utente che ha dichiarato: “Il punto cara Signora non è la vanità. Lei è una bella donna anche a 63 anni, non v’è dubbio. Ciò che non va bene è il non accettarsi da parte sua, non accettare il tempo che passa. Pubblichi una vera foto, senza filtri, non cada nel ridicolo”.