Alba Parietti difende Belen: "Se un uomo ti tradisce non ti rispetta"

Dopo l’intervista scandalo di Belen Rodriguez a Domenica In (dove la showgirl ha confessato di essere stata tradita più volte dall’ex marito, Stefano De Martino) anche Alba Parietti ha voluto rompere il silenzio in merito alla questione.

Alba Parietti difende Belen

Dopo che Belen ha parlato dei presunti tradimenti da lei subiti da parte del suo ex, Stefano De Martino, a Domenica In, sulla questione è intervenuta anche l’opinionista Alba Parietti, che ha voluto prendere le parti della showgirl e ha affermato:

“Stefano e Belen alla fine sono come tutti, più belli, più fortunati, più ricchi ma il dolore d’amore che per gli altri è solo motivo di pettegolezzi, divertimento o viene snobbato, per chi lo prova è tragedia che inevitabilmente come ogni tragedia alla fine diventa farsa. La verità è che se un uomo ti tradisce, non ti rispetta perché ti mette in ridicolo e a nessuno questo piace e svilisce il rapporto ed è il motivo per cui gli uomini non sopportano di essere traditi”, e ancora: “Sveglio il ragazzo, ha una marcia in più. Tuttavia ho guardato l’intervista a Belen, dove ha raccontato di aver chiamato una per una, dodici amanti di suo marito e mi domando allibita “ma pensa una donna strafiga come lei, perché umiliarsi così?”. Ma da lei, neanche una parola di giudizio o una cattiveria verso le donne con cui la tradiva, che comunque sapevano che aveva moglie e figli penso che anche lei è intelligente. Perché le donne che se tradite o lasciate se la prendono con le donne e non con l’uomo che le ha umiliate, ferite e deluse io non le ho mai capite”.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più.