Che tempo che fa, De Martino su Belen: "Quando finiscono le relazioni ci sono due verità"

Il conduttore Stefano De Martino è intervenuto come ospite a Che tempo che fa nella puntata andata in onda sul Nove domenica 3 dicembre. Per De Martino è stata l’occasione per presentare il programma che andrà in onda il 26 dicembre. Ad attirare l’attenzione sono state soprattutto le sue parole di commento alle dichiarazioni fatte dalla ex compagna Belen a Domenica In.

LA REPLICA DI STEFANO DE MARTINO A BELEN

“Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé”#ctcf #belen pic.twitter.com/87Ovf0vAhB — ilMenestrelloh (Marco Marfella) (@ilMenestrelloh) December 3, 2023

Che tempo che fa, De Martino replica a Belen “Ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità”

Stefano De Martino, alla luce delle dichiarazioni di Belen, ha scelto di non sbilanciarsi troppo, spiegando a tale proposito: “La mia non è una replica, ma una riflessione. Nelle relazioni ci sono sempre due verità. C’è chi la rende pubblica e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia verità perché ho due motivi. I più importanti sono: il bene che c’è stato nei confronti di Belen e il secondo è che lei è la madre di mio figlio”.

Belen: “Ecco perché è finita con De Martino”

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Belen ha fatto delle dichiarazioni pesanti che riguardano la fine della storia con il padre del figlio Santiago, Stefano De Martino: “Quest’anno sono caduta in basso, la depressione ha bussato alla mia porta. Sono stata abbandonata. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, e anche letteralmente. La storia con Stefano non è finita con un tradimento, è iniziata con un tradimento”.

La conduttrice e showgirl ha proseguito aggiungendo altri dettagli importanti: “Dopo un mese dal ritorno con lui ho scoperto il primo. Ma il matrimonio non è finito per questo. Ho parlato anche con le diverse “signorine” che hanno ammesso tutto. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di contarle. Ci ho parlato, ci ho preso anche un caffè. A quel punto ne ho parlato con lui. Fino a quel momento mi sono tenuta tutto dentro. Lui non lo sapeva, lo sa solo ora”.