Divertente siparietto tra Belen Rodriguez, Elio Lorenzoni e Mara Venier: la coppia si trovava a cena dalla conduttrice di Domenica In alla vigilia dell’intervista rilasciata dalla showgirl nello studio del format targato Rai. Cosa è successo?

Belen con Elio Lorenzoni a cena da Mara Venier

L’attesa per la tanto agognata intervista di Belen a Domenica In è ormai finita. La showgirl argentina ha raccontato a Mara Venier alcuni retroscena della sua vita professionale e sentimentale, affrontando temi come l’addio a programmi come Su sì que vales e Le Iene o la fine della sua relazione con Stefano De Martino e l’inizio di quella con Elio Lorenzoni.

Intanto, a poche ore dall’intervista, la Venier ha invitato Belen, il suo compagno e altri amici nella sua casa romana a cena. L’incontro è avvenuto nella serata di sabato 2 dicembre.

Il siparietto

Tre le sue Instagram Stories, Belen ha mostrato alcune immagini in cui si vede la conduttrice di Domenica In mentre si avvicina al suo nuovo compagno per mostrargli qualcosa. Il gesto ha scherzosamente innescata la gelosia della showgirl che ha affermato: “Mara non ci provare con il mio uomo, eh! Tu piaci, lo sai che sei erotica”.

Mentre Belen scherza e il suo fidanzato le sorride complice, la Venier ha risposto con ironia: “Amore, sono la zia…”.