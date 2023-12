Perla Vatiero ha avuto un crollo dopo l’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello come nuova concorrente ufficiale. Al termine della diretta di sabato 2 dicembre, l’ex volto di Temptation Island è scoppiata in lacrime, mostrandosi alquanto sconvolta.

Grande Fratello, crollo di Perla Vatiero dopo l’ingresso di Greta Rossetti

L’ingresso di Greta nella Casa più spiata d’Italia ha fortemente minato sia l’equilibrio di Mirko che quello di Perla. Se il gieffino ha subito mostrato disappunto e anche un certo fastidio per l’arrivo dell’ex tentatrice, la sua ex fidanzata storica ha avuto una sorta di crollo a scoppio ritardato.

Nella notte, dopo la diretta di sabato 2 dicembre, la ragazza è andata in giardino ed è scoppiata in lacrime. Subito, è stata raggiunta dall’amica Letizia Petris che ha tentato di consolarla e farle forza. “Non poteva capitarmi cosa peggiore”, ha sbottato Perla. “Non pensavo mi schiaffassero una cosa del genere in faccia”.

Lo sfogo

“Piangi, sfogati, butta fuori, ti si stanno riaprendo delle grandi cicatrici. Però devi ricordarti che sei una donna forte. Non devi mollare, ma per te stessa”, ha detto allora Letizia. Quanto male hai già superato. L’hai già superata questa cosa, lo puoi fare la seconda volta. Però sappi che non sarai mai sola”, ha continuato.

“Non ci sto a tutto questo. Non ci sto. Lo sapevo, lo sapevo. Non puoi capire. Come fai a vivere tranquilla, già è difficile il contesto. Ma come fai?”, le ha risposto Perla, senza riuscire a smettere di piangere.

Primo confronto tra Mirko e Greta

Sempre dopo la fine della diretta, intanto, c’è stato il primo confronto tra Mirko e Greta. “Tu stai tranquillo. Io faccio il mio percorso e voi fate il vostro”, ha detto l’ex tentatrice, asserendo di non avere intenzione di interferire nel percorso suo e di Perla.

“Io faccio il mio percorso e lei fa il suo, qui non è un noi o un voi”, ha risposto il ragazzo. “Di tante cose avremo modo di parlare sicuramente. È inevitabile. Io me la vivo in modo molto, molto leggero. Non mi voglio appesantire troppo. Per il resto avremo modo, tante cose mi sono dispiaciute veramente tanto”.

Alle parole di Mirko, la neogieffina ha commentato in modo lapidario. “Perché non sei intelligente per niente. Pensavo fossi più intelligente. Va be’, basta, non fa niente, va bene così”, ha detto.