Grande Fratello, la replica di Signorini a Pupo: "Se ti faceva schifo perché hai rinnovato?"

Nei giorni scorsi hanno fatto discutere le dichiarazioni che il cantante, conduttore ed ex opinionista Pupo ha rilasciato al quotidiano “La Repubblica”. Quest’ultimo aveva spiegato che il reality non gli piaceva affatto ad un punto tale che c’era chi aveva il compito di seguirlo per lui. Davanti alle telecamere di Verissimo dove è stato ospite di Silvia Toffanin, il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha replicato con parole durissime: “Per me è stata una doccia fredda”.

Grande Fratello, Signorini risponde a Pupo: “La mancanza di gratitudine non mi è piaciuta”

Il conduttore, nel rispondere a Pupo, ha tenuto a fare una precisazione, spiegando che c’è stata una inesattezza nelle parole del cantante: “C’è un però. La mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Lui ha detto una cosa non esatta. Ha detto ‘ho accettato perché c’era la pandemia e non c’era altro da fare’. Non è vero che quando lui ha iniziato c’era la pandemia. Non era ancora scoppiato il Covid”.

“Se un programma ti fa schifo non rinnovi il contratto”

Non ultimo Alfonso Signorini ha puntato l’attenzione su un altro aspetto considerato non da poco vale la scelta di Pupo di rinnovare il contratto per una seconda stagione: “Se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato, non rinnovi un contratto per una seconda volta. Quindi caro Pupo, te lo dico senza polemica, sputare in un piatto in cui tu hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi sembra elegante”.