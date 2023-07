Alba Parietti, il rapporto con i soldi: la confessione

Alba Parietti è una delle opinioniste più famose del panorama italiano e per la prima volta lei stessa ha svelato alcuni dettagli e retroscena relativi ai suoi investimenti.

Alba Parietti: il rapporto con i soldi

Durante la sua lunga e brillante carriera nel mondo dello spettacolo, Alba Parietti è stata una delle showgirl più amate e apprezzate e non a caso è riuscita a guadagnare importanti cachet per le sue ospitate tv. Lei stessa ha svelato alcuni dettagli sul suo rapporto con i soldi e ha confessato anche come avrebbe deciso di spenderli.

“A volte vengo considerata una persona parsimoniosa, ma in realtà non mi sono mai fatta mancare niente e ho sempre considerato il denaro come il mezzo per poter essere una donna completamente libera. I soldi nella mia vita, hanno significato indipendenza e fiducia in me stessa, la possibilità di poter scegliere in ogni momento, con chi stare, cosa fare e chi poter aiutare e, soprattutto, non avere costrizioni rispetto alle necessità”, ha ammesso la showgirl, e ancora: “Preferisco spendere per le cose utili, piuttosto che buttare i soldi per sciocchezze. Piuttosto ho aiutato mio figlio ad avere una casa sua, che magari avrebbe potuto realizzare vent’anni dopo e questo mi sembra molto”.