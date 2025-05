Un’intervista spassosa e rivelatrice

Francesco Totti, l’icona del calcio italiano, è stato recentemente ospite del programma Che Tempo Che Fa, dove ha intrattenuto il pubblico con una conversazione vivace e divertente condotta da Fabio Fazio. L’ex capitano della Roma ha condiviso aneddoti sulla sua vita dopo il ritiro, ma ha anche toccato temi più delicati, come la sua relazione con Noemi Bocchi e il silenzio riguardo all’ex moglie Ilary Blasi.

La vita quotidiana di un ex campione

Durante l’intervista, Totti ha rivelato che, nonostante la sua fama, cerca di condurre una vita normale. “Non mi annoio, giro il mondo”, ha dichiarato, aggiungendo che si occupa anche di faccende domestiche come fare la spesa. Questa affermazione ha suscitato un sorriso scettico in Fazio, che ha messo in dubbio la veridicità di quanto detto. Totti ha risposto con una battuta, sottolineando la sua umanità e il desiderio di essere visto come una persona comune, al di là del suo status di celebrità.

Il padel e la nuova passione sportiva

Un altro tema affrontato è stata la passione di Totti per il padel, uno sport che ha recentemente conquistato il suo cuore. “È uno sport divertente”, ha spiegato, evidenziando come questa nuova attività lo tenga attivo e impegnato. Giocare con la compagna Noemi Bocchi è diventato un momento di condivisione, anche se un suo commento sulla bravura della partner ha sollevato qualche polemica, ritenuto da alcuni un po’ sessista. Totti ha cercato di sdrammatizzare, ma l’episodio ha messo in luce come anche le figure pubbliche debbano fare attenzione alle parole scelte.

Il silenzio su Ilary Blasi

Un aspetto che ha colpito molti è stato il silenzio di Totti riguardo alla sua ex moglie, Ilary Blasi. Fazio, consapevole della delicatezza della situazione, ha evitato di approfondire l’argomento, lasciando Totti libero di parlare della sua vita attuale. Questo silenzio ha fatto riflettere sul processo in corso tra i due, che sta definendo i dettagli economici della loro separazione. La scelta di non menzionare Ilary potrebbe essere vista come un modo per proteggere la propria privacy e quella dei figli, un gesto che denota rispetto e maturità.

Un futuro da scrivere

Francesco Totti ha dimostrato di essere un uomo in continua evoluzione, capace di affrontare le sfide della vita con un sorriso e una battuta. La sua capacità di rimanere con i piedi per terra, nonostante la fama e il successo, è un esempio per molti. Con una nuova vita da costruire e nuove passioni da esplorare, Totti continua a essere un personaggio amato e seguito, non solo per il suo passato calcistico, ma anche per la sua umanità e autenticità.